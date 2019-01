Indre : l'agglomération de Châteauroux ouvre ses données au public

L'agglomération de Châteauroux lance un site internet entièrement dédié à l'Open Data. Depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir accéder à une multitude de données consultables et téléchargeables en ligne. Une obligation légale, une façon aussi de rapprocher les citoyens et la collectivité.

Châteauroux, France

L'agglomération de Châteauroux lance un site internet entièrement dédié à l'Open Data. Depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir accéder à une multitude de données totalement libres de droit.

La loi d'octobre 2016 "Pour une République Numérique" oblige les communes de plus de 3500 habitants et de plus de cinquante salariés à ouvrir leurs données aux citoyens. Et on peut trouver plein de choses différentes : cela va des documents d'urbanisme aux documents d'état civil en passant par la localisation des défibrillateurs ou des places de parking réservées aux personnes handicapées dans l'agglomération Castelroussine.

L'ouverture des données au public est une obligation légale rappelle Gil Avérous, président de Châteauroux Métropole. Copier

"C'est une façon de rapprocher l'usager de l'Administration, de favoriser la transparence des politiques publiques" explique Arnaud Viovi, responsable du service développement numérique de Châteauroux Métropole. Pour Arnaud Viovi, avoir accès à ces données en Open Data, ça permet aux citoyens d'exercer une forme de contrôle, même si ce n'est pas le but, et même si la Loi laisse aux collectivités la possibilité de choisir les données publiées.

Arnaud Viovi, responsable du service développement numérique à Châteauroux Métropole explique que l'Open Data est une manière de rapprocher le citoyen de l'Administration Copier

Seules 20% des communes de plus de 3500 habitants, concernant par cette loi d'octobre 2016 "Pour une République Numérique" respectent cette obligation d'ouvrir leurs données aux citoyens.