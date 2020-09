Indre : l'association Cagette et fourchette pérennise la distribution pour les particuliers

Dans leur petit bureau mansardé à la maison du Parc de Rosnay, Elise et Alice surveillent les commandes à distance à quelques jours des premières distributions aux particuliers. A l'origine, l'association Cagette et Fourchette a été créée pour encourager les collectivités à s'approvisionner localement en facilitant les contacts et les démarches auprès des producteurs locaux. Mais l'activité, qui avait rencontré immédiatement un franc succès, a subi un gros coup de frein au printemps avec la fermeture des cantines scolaires. Elle a alors eu l'idée d'élargir son activité pour permettre aux producteurs d'écouler leurs productions en proposant chaque semaine des distributions aux particuliers.

"Le succès a été tel que nous avons poursuivi en juillet. Et nous allons désormais pérenniser cela à compter de mi septembre, à raison d'une fois par mois" précise Elise qui, pour gérer ce pan nouveau de l'activité, a vu l'équipe renforcée avec l'embauche d'Alice, qui sera essentiellement en charge de la distribution auprès des particuliers.

Une distribution par mois

"Le principe est simple. Nous avons 49 producteurs qui proposent des produits locaux, fabriqués dans un cercle de 80 km maximum autour de Châteauroux ou du Blanc. Il y a de l'épicerie, des céréales, de la bière, des fruits, des légumes, du savon, des conserves, du miel, etc... Les particuliers se connectent sur notre site et commandent en ligne. La distribution a lieu une fois par mois dans une dizaine de communes du PNR ou de l'agglo de Châteauroux" détaille Alice.

Cagette et Fourchette maintient dans le même temps son activité auprès des restaurants scolaires et entend développer également son recrutement de producteurs bio pour proposer davantage de produits labelisés "agriculture biologique" dans son offre.

Pour le mois de septembre, les commandes doivent être passées avant le samedi 19. Distribution prévue jeudi 24 et vendredi 25 septembre.