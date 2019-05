Indre : l'hebdo satirique Charlie Hebdo consacre un dossier spécial à la maternité du Blanc

Le Blanc, France

La ville du Blanc est à l'honneur du dernier numéro de Charlie Hebdo, sorti dans les kiosques ce mardi 7 mai. L'hebdomadaire satirique consacre un dossier à la disparition des services publics dans les zones rurales de France. Et quel meilleur exemple que la fermeture de la maternité du Blanc, actée depuis octobre 2018. L'ensemble de la rédaction s'est déplacée au Blanc, mardi 30 avril, en allant à la rencontre des habitants, de la maire Annick Gombert et des membres du collectif "C pas demain la veille".

Un numéro en soutien aux habitants du Blanc

Un déplacement forcément sous haute sécurité, en raison des menaces qui pèsent toujours sur les journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo. Mais les échanges ont été très riches. "Il y a un sursaut démocratique assez merveilleux avec des gens intelligents, combatifs, qui comprennent ce qui se passe, qui ont des idées, qui ont des projets. On a envie de les suivre", salue Fabrice Nicolino, journaliste de Charlie Hebdo.

C'est assez enthousiasmant de voir qui ne baissent pas la tête. Ils unissent leurs forces pour essayer d'obtenir satisfaction"

La rédaction de Charlie Hebdo parle plus largement des décisions prises ces dernières années qui mettent en péril des territoires. "Des décisions technocratiques prises dans le confort et le silence des bureaux s'imposent à toutes sortes de territoire. _C'est vraiment la mort programmée d'un grand nombre de petites villes_", poursuit Fabrice Nicolino. "Comment se fait-il que certains soient traités si mal ? Dans Charlie Hebdo, on parle depuis longtemps de l'assèchement d'une partie de la France dont tout le monde se contre-fout. On s'est dit qu'il fallait filer un coup de main à ces gens", conclut le journaliste de Charlie Hebdo.