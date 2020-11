Indre : la chasse autorisée pendant le confinement

La préfecture de l'Indre autorise les chasseurs à tuer les sangliers, cervidés, pigeons ramiers et corvidés pendant le confinement. Le but est de réduire la population croissante de ces animaux qui endommagent les cultures. La mesure fait bondir les associations de défense de l'environnement.

Les chasseurs de l'Indre vont pouvoir ressortir leurs fusils pendant ce reconfinement. Un arrêté préfectoral les autorise à tuer sangliers, cervidés mais aussi corbeaux et pigeons ramiers sous certaines conditions. L'objectif affiché : réguler les populations de gibier qui se multiplient et causent des dégâts dans les champs.

Conditions sanitaires

La régulation est considérée comme une "mission d'intérêt général". C'est la case à remplir sur l'attestation de sortie dérogatoire. Impossible toutefois de chasser hors de ce cadre. Les sorties "activités physique dans un rayon d'un kilomètre" n'incluent pas la chasse.

Le président de la FDC36, Gérard Génichon explique les conditions sanitaires des chasses confinées.

Il faudra également remplir une attestation sur l'honneur, certifiant que le chasseur n'est pas vulnérable à la Covid-19 : sans maladie cardio-respiratoire préexistante. Les chasseurs ont en moyenne 55 ans.

Impossible également de constituer des groupes de plus de six personnes lors des battues. Le partage du gibier et les trajets en véhicule devront se faire avec des exigences sanitaires plus strictes qu'à l'accoutumée.

Indignation des associations

La dérogation ne manque pas de faire bondir le président d'Indre Nature Jacques Lucbert. "C'est un motif complètement fallacieux. Ce n'est pas le fait de ne pas réguler ces populations pendant un mois ou deux qui va changer quelque chose", déplore-t-il.

Le défenseur de la cause animale voit dans cette mesure l'autorisation déguisée de la "chasse loisir". Et l'influence des fédérations de chasse. L'association Indre Nature participait à l'élaboration de cet arrêté.

Jacques Lucbert estime que sa parole ne pouvait pas se faire entendre. Il était le seul représentant d'association de défense de l'environnement autour de la table : "Je suis président d'Indre Nature depuis 10 ans. Je n'ai jamais vu une commission réunie de façon aussi urgente alors qu'il y a des problèmes bien plus graves."

Les chasseurs en mission

Côté chasseurs, pas de doute : la chasse est la seule solution pour réguler la population de gros gibier, en constante augmentation. Les fédérations doivent indemniser les dégâts de gibier. A ce titre, la FDC36 a versé 791 000 euros en 2017. "Cette année, nous sommes déjà à 1 million d'euros", explique le patron des chasseurs. "Réguler les sangliers pour les chasseurs aujourd'hui c'est une mission. C'est peut-être une passion pour beaucoup, mais c'est avant tout une mission."

"Je veux bien qu'on ne chasse pas, ironise Gérard Génichon, mais que messieurs les naturalistes paient les dégâts, ou trouvent une solution." Parmi les solutions proposée par Indre Nature : l'interdiction de l'engrainage et de l'élevage des sangliers et la réintroduction de prédateurs, comme le loup.