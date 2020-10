Indre : la filière cuir recrute pour une nouvelle session de formation en novembre

Et si vous deveniez maroquinier ? L'industrie du cuir est en plein boom dans le département de l'Indre. Chaque année, l'entreprise Eschange forme une centaine de personne au métier de maroquinier. Une nouvelle session de formation débute en novembre et il reste des places...

Penchées sur un morceau de cuir, Alexandre et Alice s'appliquent, concentrées, à suivre les conseils de leur formatrice. "J'étais coiffeuse dans le sud de la France avant. Et puis j'ai changé de vie. Mon fils est compagnon du devoir, il côtoie des artisans maroquinier, ça m'a fascinée. Alors j'ai tenté l'aventure" raconte Alexandra, 47 ans. Après six semaines de formation, elle est pratiquement autonome et devrait intégrer l'un des services de l'entreprise Rioland dans l'Indre.

A ses côtés, Alice parle avec entrain d'un petit porte-monnaie en cuir qu'elle a terminé pour un exercice : "J'étais commerciale dans l'industrie, mais j'aime coudre, tricoter... En passant devant les ateliers Vuitton à Issoudun, j'ai demandé comment on pouvait entrer. On m'a orienté vers cette formation". La jeune femme a tout appris. Elle a désormais un nouveau métier et devrait, elle aussi, obtenir un contrat définitif chez Rioland.

95% de réussite

Deux parcours qui ne surprennent pas Sébastien Linossier. Le directeur du centre de formation privée Eshange affiche d'emblée la couleur : "Nous avons 95% de réussite. Nous recrutons des gens qui nous sont envoyés par Pôle Emploi et qui ont réussi les tests. Nous misons ensuite sur la formation en 8 à 10 semaines et sur le savoir-être. Mais ici, pas de concurrence, tout le monde à sa chance. Si nous prenons 12 stagiaires, c'est que nous avons potentiellement 12 postes à proposer ensuite"

Eshange recrute des stagiaires pour une formation en novembre © Radio France - Gaëlle Fontenit

Eshange a installé provisoirement ses locaux au sein même des ateliers Rioland, en attendant la livraison par l'agglomération de Châteauroux d'un espace bien à eux. Mais Sébastien Linossier y voit bien des avantages ; "Les stagiaires apprennent au sein d'un véritable milieu professionnel et travaillent avec les mêmes machines qu'ils auront ensuite, une fois dans l'entreprise." En 3 ans, Eshange a formé plus de 300 stagiaires. 95% d'entre eux ont réussi leur formation et ont pu trouver un travail dans l'une des entreprise de maroquinerie de l'Indre.

Un savoir faire précieux

"Quand je crée une pièce et que je me dis qu'elle pourrait être en boutique et donner du bonheur à quelqu'un, c'est génial" s'enthousiasme Alice. Pour l'heure, étant en formation, ses pièces ne sont pas commercialisables.

Isabelle Bordier, directrice des Ressources Humaines chez Rioland acquiesce : "Nous formons ici des gens généraliste. Le métier, c'est maroquinier. Les employés doivent pouvoir aller sur tous les postes, nous insistons sur la polyvalence". De son propre aveu, l'entreprise, en plein développement, embauche à tour de bras : "Les diplômés de la formation initiale du Lycée d'Issoudun sont 16 à 17 chaque année. Ils nous faut beaucoup plus de monde. Nous sommes en hyper-croissance".

Une nouvelle formation débutera en novembre et il reste des places à pourvoir. Pour candidater, il faut s'adresser à son conseiller Pôle Emploi ou appeler directement le 02 57 54 00 39.