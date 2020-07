Indre : la préfecture prend un arrêté pour interdire un éventuel Teknival

La préfecture de l'Indre ne veut pas d'un Teknival, comme celui qui a rassemblé entre 5 000 et 6 000 personnes dans la Nièvre tout au long du week-end du 14-Juillet. Le préfet Thierry Bonnier a donc pris un arrêté à partir de ce jeudi 16 juillet à 18 heures. Il interdit les rassemblements festifs à caractère musical comme un teknival ou une rave-party. Une interdiction qui court jusqu'au lundi 20 juillet à 8 heures.

Dissuader d'éventuels teufeurs

Un autre arrêté, sur la même période, interdit la circulation dans l'Indre de véhicules transportant du matériel de sonorisation susceptible d'être utilisé pour une manifestation non autorisée. En cas de manifestation illégale, les organisateurs risquent une amende d'au moins 1 500 euros. Et les matériels de sonorisation peuvent être saisis jusqu'à six mois.

Des arrêtés qui ont été pris de façon coordonnée par l'ensemble des préfets des départements de la région Centre-Val de Loire. La crainte des autorités, c'est que de tels rassemblements puissent être un foyer de contamination de Covid-19.