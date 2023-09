Indre : la ville de Châteauroux reprend en main les pelouses de la Berrichonne foot

Tout le monde semble d'accord sur le constat, les pelouses des terrains d'entrainement de la Berrichonne foot sont minées. Le coach des Castelroussins, Olivier Saragaglia, s'en émouvait vendredi, sur France Bleu Berry, après la blessure de l'attaquant Omar Gassama, atteint au genou après une chute lors de l'entrainement : "Chaque séance, je tremble, parce que chaque séance, j'ai peur de perdre un joueur. Et si on continue à s'entrainer dessus, on risque d'en perdre plus".

Pour la mairie de Châteauroux, le problème viendrait en fait de la surutilisation des trois terrains d'entrainement. La question aurait été soulevée dès le déménagement de la Berrichonne foot d'Arthon vers l'avenue de la Châtre à Châteauroux. Le maire, Gil Averous, assure avoir alors insisté sur le fait que le club passerait de cinq à trois terrains, et que cela ne permettrait pas une rotation suffisante pour que les pelouses se régénèrent.

Deuxième problème, toujours selon la mairie : les difficultés économiques de la Berrichonne foot auraient empêché un entretien régulier du site.

En conséquence, la mairie veut reprendre la main. Elle va dorénavant prendre en charge l'entretien. Les pelouses des trois terrains seront refaites au printemps. De son côté, la Berrichonne s'engage à ce que seuls les pro s'entrainent sur ces terrains, les jeunes iront désormais à Touvent ou au stade Claude Jamet, qui pourrait d'ailleurs, à moyen terme, être doté d'un terrain supplémentaire.