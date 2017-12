Indre : le bus du partage prépare Noël

A quelques jours des fêtes, l'association qui vient en aide aux plus démunis lance une hotte de Noël pour collecter des cadeaux à distribuer

"Noël, c'est pour tout le monde ! Même pour ceux qui ont eu moins de chance que les autres" Nathalie, bénévole au Bus du partage, en est convaincue.

Cette association liste les besoins des plus démunis -des manteaux, des couvertures, de la vaisselle, un poste de radio par exemple - et récolte les dons en nature pour les redistribuer à ceux qui en ont besoin, autour d'un café, sur les marchés de Châteauroux et Buzançais par exemple. Chaque fois, une trentaine de personnes bénéficient de l'aide de l'association.

Cette année, elle met en place une hotte de Noël. Le principe est simple : ceux qui le souhaitent peuvent choisir chez eux un objet qui serait un joli présent, l'emballer, et venir le déposer avant le 23 décembre au Bus du partage.

Il faut indiquer sur le paquet si le cadeau s'adresse plutôt à un homme, une femme ou un enfant.

Les cadeaux seront offerts aux plus démunis le samedi 23 décembre sur le marché de Châteauroux.