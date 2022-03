Indre : Le département débloque des fonds pour soutenir l'aide aux réfugiés ukrainiens

Le département de l'Indre se mobilise à son tour pour apporter sa contribution à l'accueil des réfugiés en provenance d'Ukraine. Des aides en faveur de la Croix Rouge et de la Protection Civile ont été débloquées à l'unanimité des élus.

50.000 euros de subvention ont ainsi été accordé à la Croix Rouge, a annoncé le président Marc Fleuret, pour ses actions de terrain au niveau international mais aussi national et local. À Châteauroux, les bénévoles de l'association œuvrent ainsi à l'accueil des réfugiés. "Nous accueillons les Ukrainiens qui arrivent et nous nous les équipons." explique Maryvonne Baillou, responsable de l'antenne castelroussine de la Croix Rouge "Ils vont avoir des appartements, il va falloir les meubler, les équiper". La Croix Rouge qui tente aussi d'apporter un soutien moral se heurte cependant à la barrière de la langue et lance un appel aux personnes parlant ukrainien et français. "le gros souci, c'est de trouver des interprètes ukrainiens pour pouvoir dialoguer avec eux. Si quelqu'un parle ukrainien, qu'ils vienne nous voir, nous l'accueillerons à bras ouverts."

De son côté la Protection civile qui assure la collecte, le tri, l'empaquetage et l'expédition vers la Pologne de tonnes de produits de première nécessité pourra compter sur le renfort de 3 CDD dont le salaire sera pris en charge par le conseil départemental. L'association dit vouloir également se tourner désormais vers des récoltes de dons pour l'achat de produits plus rares et plus spécialisés notamment du matériel médical tels que des respirateurs ou des lits d'hôpitaux.

Contact pour la Croix Rouge de l'Indre : 02 54 07 85 39 - 155 ter Rue Ampère