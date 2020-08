Indre : le département lance un site internet pour répondre aux questions sur le déploiement de la fibre

Un site pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le développement de la fibre dans l'Indre. Le Conseil départemental vient de lancer lafibre36.fr. La plateforme permet d'expliquer le déploiement du très haut débit dans l'Indre, "un atout majeur pour l'attractivité de notre territoire", selon le Département.

On peut savoir où en est le déploiement sur sa commune, s'informer sur les dernières actualités concernant la fibre.On peut également savoir si l'on est éligible ou non, grâce à une carte interactive. Plus de 29.000 prises raccordables ont déjà été installées sur le réseau public. "L'Indre poursuit sa modernisation et est en capacité de proposer un environnement compétitif aux acteurs économiques, aux services publics mais aussi un cadre attractif pour les particuliers", indique le Conseil départemental.

Le développement de la fibre dans l'Indre est un chantier à 70 millions d'euros hors taxes, engagé sur cinq ans (2016-2021). Le syndicat mixte RIP 36 va déployer le très haut débit sur 41 communes du département. Cela permettra aux Indriens de profiter d'un débit internet très rapide et de pouvoir utiliser simultanément télévision HD, téléphonie, Internet. Cela permettra également de développer de nouveaux usages, comme la télémédecine, le télétravail.