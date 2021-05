Indre : le domaine de George Sand candidat pour l'émission "Le monument préféré des Français"

Les votes sont ouverts pour l'émission "Le monument préféré des Français" diffusée sur France 3. Jusqu'au 11 juin, il est possible de voter pour que le domaine de George Sand représente la région Centre-Val de Loire.

Le domaine de George Sand, à Nohant-Vic dans l'Indre, est en lice pour le concours de l'émission "Le monument préféré des Français". Le site a été retenu pour la quatrième édition diffusée sur France 3. La beauté des lieux est époustouflante. Le château date du 18ème siècle et le parc de six hectares est considéré comme un jardin remarquable. Pour représenter la région Centre-Val de Loire, il est en concurrence avec le pont-canal de Briare (Loiret) et le château d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire). Comment faire la différence ? C'est le vote du public qui va compter jusqu'au 11 juin à midi sur le site Internet de l'émission.

Au total, 14 monuments seront retenus pour participer à la deuxième phase du concours. Un nouveau vote sera ouvert du 2 au 23 juillet et permettra de déterminer un classement avec le vainqueur de cette année 2021.