Indre : le nombre de femmes engagées chez les sapeurs pompiers progresse

Par Frederic Denis, France Bleu Berry

Il y a de plus en plus de femmes sapeurs pompiers dans l'Indre. Alors que le taux de féminisation n'était que de 2% en 1996, il frôle aujourd'hui les 20%. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Indre lance une campagne aujourd'hui pour aller encore plus loin.