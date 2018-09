Châteauroux, France

Le service civique, c'est une mission d'intérêt général de 6 à 10 mois pour des jeunes de 16 à 25 ans, dans les associations, les écoles, les clubs sportifs, les collectivités, etc. La mission est rémunérée 580 euros par mois. Un forum était organisé sur le sujet ce mercredi Place de la République à Châteauroux, avec de nombreuses offres à pourvoir. Le nombre de missions ne cesse de progresser depuis deux ans, notamment dans l'Indre.

L'Education nationale, gros vivier de service civique

196 missions en 2016, 260 l'an dernier, cette année on devrait tourner autour de 300 missions proposées dans le département... comment s'explique cette hausse ? "La hausse est principalement liée à l'ouverture depuis 2016 du service civique aux collectivités territoriales et à l'Education Nationale (alors que jusqu'ici les services civiques étaient réservés aux associations NDLR)", explique Marie Batard, chargée de la vie associative à la DDCSPP de l'Indre, les services de la Préfecture. En 2017, sur les 260 missions répertoriées dans l'Indre, 160 concernaient des postes dans l'Education Nationale et les collectivités territoriales.

C'est une super opportunité de se découvrir"

Ces formations sont accessibles sans conditions de diplôme, dès 16 ans, et jusqu'à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap). Et il ne faut surtout pas voir le service civique comme un échec, bien au contraire, explique Marie, c'est un tremplin pour l'avenir. "C'est vraiment une opportunité pour les jeunes de faire une mission qui le passionne ou de se donner du temps pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur avenir professionnel, ou de choisir un univers dans lequel ils veulent étudier, c'est vraiment une super opportunité de se trouver et de se découvrir".

Il n'y a pas que les écoles, collèges et Lycées qui recrutent en service civique, à Châteauroux, de nombreuses missions sont aussi à pourvoir dans les clubs sportifs ou les associations culturelles comme le théâtre Équinoxe, le cinéma Apollo ou la MLC Belle-Isle. Si vous êtes intéressés pour candidater, il faut contacter le bureau de la vie associative de la DDCSPP de l'Indre en appelant le 02.54.53.82.05.