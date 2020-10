Indre : le port du masque devient obligatoire aux abords des établissements scolaires

Près des écoles, collèges et lycées, le port du masque devient obligatoire dans l'Indre pour les personnes de 11 ans et plus. Un arrêté a été pris par le préfet ce week-end. Depuis dimanche 18 octobre et jusqu'au 14 novembre, le masque est nécessaire "aux abords immédiats des entrées et sorties d'établissements scolaires, aux heures d'entrée et de sortie de classe". Une mesure prise afin d'endiguer la propagation du Covid-19, alors que le nombre de cas en réanimation et le taux d'incidence augmentent dans l'Indre.

Le masque est également obligatoire dès l'âge de 11 ans sur l'ensemble des foires, marchés et brocantes dans le département.