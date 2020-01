Indre : le principe d'un retour à 90km/h validé sur 200 à 220 kilomètres de routes

Réunie ce lundi après-midi, la commission des grands investissements indique qu'elle valide le principe du retour à 90 km/h sur 200 à 220 kilomètres de routes départementales de l’Indre. Sans plus de précisions pour l'instant.

Châteauroux, France

C'est une étape supplémentaire vers le retour à 90km/h sur certaines routes du département de l'Indre. Ce lundi, la Commission des Grands investissements se réunissait. Selon un message partagé sur la page Facebook du Conseil départemental, elle "valide le principe du _retour à 90 km/h sur 200 à 220 km de routes départementales de l’Indre_".

On ne dispose pas de plus d'informations pour le moment. Quelles sont les routes concernées ? On ne sait pas. Y-a-t-il un calendrier prévu pour ce retour à 90 ? Pas de réponse pour le moment. Le président du Conseil départemental de l'Indre, Serge Descout, doit s'exprimer sur le sujet dans les prochains jours. Mais il n'a jamais caché son scepticisme dès le passage à 80 sur l'ensemble des routes départementales en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

En décembre 2019, les départements de l'Indre et du Cher avaient émis leur volonté de repasser à 90km/h au printemps 2020 sur 10 à 15% du réseau routier berrichon.