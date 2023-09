Indre : Le refuge de la SPA au bord de la rupture face aux nombreux abandons de l’été

Plus de 200 chats et près de 150 chiens sont actuellement pris en charge au refuge de Montierchaume à quelques kilomètres de Châteauroux. « C’est vraiment le pire été au niveau des abandons », regrette la responsable du refuge Cécile Sabourin.

En poste depuis 20 ans, elle a vu la situation se détériorer au fil des ans. Sur l’année 2022, le refuge de l’Indre a pris en charge 1084 chats, à titre de comparaison, il en avait accueilli seulement 487, 20 ans plus tôt en 1992.

Les abandons « suivent les modes »

Logiquement les abandons de chiens suivent les tendances d'adoption. En ce moment, ce sont par exemple les malinois qui sont recueillis en nombre par la SPA. « On commence à avoir des annonces pour des bergers australiens et on a eu, avant, la mode des huskies », ajoute-t-elle.

Du côté des félins, la plupart des chats sur le site de Montierchaume sont des chats européens, communément appelés « chats de gouttière ». Les salariés ont été obligés d’aménager une troisième chatterie l’été dernier pour faire face à toutes les arrivées de chats abandonnés ou trouvés par la fourrière.

L’inflation comme cause principale

Parmi les chiens abandonnés, beaucoup sont âgés et leurs propriétaires souhaitent s’en débarrasser pour éviter de dépenser de l’argent. « Les gens nous disent qu’il est en fin de vie et qu’ils ne veulent pas payer les frais de vétérinaire », se désole Cécile Sabourin.

La SPA a publié il y a quelques jours le bilan de l’été au niveau national. Les refuges de l'association ont pris en charge 16.498 animaux en France entre le 1er mai et le 31 août. Le nombre d'abandons a augmenté de 2,4 % tandis que les adoptions sont en baisse de 5,2 % par rapport à l’été dernier.