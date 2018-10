Châteauroux, France

Le Réseau Education sans frontières de l'Indre était reçu en Préfecture à Châteauroux lundi dernier, le 15 octobre. L'association a remis au Préfet de l'Indre, Seymour Morsy, une liste de onze propositions pour améliorer la prise en charge des personnes sans-abris dans le département, des familles et des jeunes, alors que les centres déjà existants "sont saturés".

Une trentaine de personnes à la rue

"Familles qui se cachent pour échapper aux pressions de l'administration, enfants qui dorment dans la rue le soir après l'école, jeunes mineurs isolés hébergés dans des conditions indignes... face à l'urgence de la situation, le Réseau éducation sans frontières de l'Indre a rencontré le Préfet de l'Indre ce lundi 15 octobre", indique Resf 36 dans un communiqué. "Le Préfet a reconnu l'urgence de ces situations et a confirmé que, depuis cet été, _une trentaine de personnes restent dans la rue_, sans proposition d'hébergement, suite à une saturation des centres d'accueil".

50 places supplémentaires réclamées

Parmi les onze propositions, Resf 36 réclame la création de 50 places supplémentaires d'hébergement sur Châteauroux, la création d'un abri de jour à Issoudun ainsi que l'ouverture d'une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (PADA) sur le département. "Le Préfet a déclaré prendre en compte certaines des propositions du réseau, comme la création de places d'hébergement supplémentaires, la création d'un abri de jour sur Issoudun ou encore une aide au transport pour les centres d'hébergement éloignés".

Selon l'association, "M. Morsy a par ailleurs annoncé qu'une solution était à l'étude avec les bailleurs sociaux afin d'offrir un hébergement aux jeunes isolés qui se retrouvent à la rue les week-end et les vacances scolaires". Resf 36 promet de "rester vigilant" et "attend de voir quelles sont les décisions concrètes que les services de l'état prendront pour répondre aux urgences". Une nouvelle audience a été convenue dans six mois.