"Ça fait mal au cœur" : des inquiétudes sur le sort d'une quarantaine de chiens à La Vernelle

Ce sont sept photos qui provoquent beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On y voit de très nombreux chiens en intérieur et en extérieur dans un chenil. Ils sont entourés de détritus, d'excréments. C'est dans une propriété sur la commune de La Vernelle, au nord de Valençay, que ça se passe. Une quarantaine d'animaux seraient présents. "Ils sont nourris et bien nourris. C'est la seule chose qu'on ne peut pas reprocher à ce propriétaire", souligne Fabrice, du Collectif Animal 36, à l'origine de l'affaire.

- - Collectif Animal 36

De la négligence ou de la maltraitance ?

Une plainte a été déposée pour mauvais traitements sur animaux de compagnie. "La situation est catastrophique. C'est un capharnaüm, ils vivent dans des détritus et des excréments. Les chiens se reproduisent entre eux", décrit Fabrice, qui est allé prendre des photos et des vidéos. Leur publication a ému les habitants de La Vernelle. La plupart étaient déjà au courant. "Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la protection animale pour voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça fait vraiment mal au cœur. Il faut que ces petites bêtes soient récupérées, prises en charge par les association et protégées", réagit Laure, une habitante de la commune.

La maire du village est également impliquée dans le dossier. "Il y a vraiment urgence à intervenir. Où commence la maltraitance ? Il faut sauver ces chiens, ça me paraît évident", souligne Annick Brossier. Elle va écrire une lettre à la procureure de la République de Châteauroux. Selon le Collectif Animal 36, "c'est de la négligence qui aboutit à une forme de maltraitance". "On a demandé une saisie à titre conservatoire pour pouvoir les mettre en sécurité, qu'ils soient soignés", conclut Fabrice.