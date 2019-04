Indre : les artisans pâtissiers ont crée le gâteau "Acapulco" pour les fêtes de Pâques

Depuis plus de vingt ans, les artisans pâtissiers de l'Indre mettent leur savoir-faire en commun pour proposer un dessert festif pour les fêtes de Pâques. Cette année, ils ont imaginé un dessert qu'ils ont nommé Acapulco que vous pouvez retrouver chez neuf artisans pâtissiers de l'Indre.

Indre, France

Une création pour vous faire fondre de plaisir made in Berry. À l'approche des fêtes de Pâques, les artisans pâtissiers de l'Indre ont crée l'"Acapulco". Ce gâteau se compose d'un fonds sablé surplombé d'un mousse chocolat au lait, d'un financier noisette, d'une compotée framboise et d'une crème citron. Un gâteau goûté et approuvé à France Bleu Berry que vous retrouvez dans les boutiques de neuf artisans pâtissiers de l'Indre pour les fêtes de Pâques.