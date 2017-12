Indre : les commerçants du Blanc lancent les animations de Noël

Au Blanc, les commerçants préparent une surprise à leur client. A compter de ce samedi 2 décembre, ils vont masquer leur vitrine pendant quelques jours, en attendant de dévoiler une grande surprise mardi. C'est le coup d'envoi des animations de Noël !

De grandes banderoles blanches barrées de points d'interrogation pour masquer les vitrines ! Au Blanc, ce samedi soir, à la fermeture, les commerçants vont masquer leur boutique, avant la révélation mardi... En plus de la grande révélation des boutiques, il y aura des animations en centre-ville dès 17h puis le lancement de la tombola des commerçants et un concours de couronne de Noël.

Objectif : susciter la curiosité des clients et les encourager à faire leur course de Noël en centre-ville !

"lI y a une centaine de commerces ici. A nous tous, on a une offre variée. Je pense qu'on peut trouver une grande majorité de ses cadeaux au Blanc, insiste Sophie Demery, commerçante et membre du groupement Art com'in qui anime le centre-ville. C'est un acte militant de faire ses courses près de chez soi. Ca contribue aussi à la qualité de vie, à garder une diversité. Tant qu'il y a pas mal de prestation ici, au Blanc, on peut rester et y vivre ! C'est très important".

Agenda des animations de Noël