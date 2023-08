Indre : les cyanobactéries pénalisent la saison estivale au lac d'Eguzon

"Baignade interdite par arrêté municipal" : impossible de rater le panneau quand on se promène sur la plage de Chambon, sur la commune d'Eguzon-Chantôme. Il n'est pas autorisé de faire trempette dans le lac d'Eguzon à cause de la présence de cyanobactéries. Au moins une analyse est effectuée chaque semaine et les résultats sont toujours scrutés avec beaucoup d'attention. Depuis le début de l'été, la situation a changé au moins cinq fois entre des autorisations puis des interdictions de baignade.

La présence de cyanobactéries et les toxines libérées par ces micro-organismes peut provoquer des vomissements, des nausées, des irritations de la peau. Dans des cas plus graves, cela peut entraîner des complications neurologiques. Aucun décès en France n'a été relevé mais plusieurs animaux, notamment des chiens sont déjà morts.

500 euros pour une seule analyse, à la charge de la mairie

Les prélèvements sont effectués par Karine Roussel. Elle travaille pour un laboratoire missionné par l'Agence régionale de santé. Sous nos yeux, elle enfile des bottes, des gants, une combinaison et s'enfonce dans le lac d'Eguzon. "Je vais à trois points différents dans une zone de baignade pour que ce soit le plus représentatif possible. J'ai des flacons particuliers, je mets tout dans un frigo et j'envoie ça à un labo en région lyonnaise", explique-t-elle. Cela fait quinze ans qu'elle fait ce travail. Autant dire que le lac d'Eguzon, elle le connaît bien mais la présence plus ou moins accentuée de ces cyanobactéries année après année reste assez mystérieuse. "Une fois, tout va bien et une autre fois tout va mal. Même moi je suis perdu avec toutes les analyses", ajoute Karine Roussel.

Karine Roussel est chargée des prélèvements sur le lac d'Eguzon © Radio France - Jérôme Collin

Il faut deux à trois jours avant que les résultats des analyses ne tombent. Un délai jugé trop long par François Avisseau, le maire délégué de Chantôme. "On en arrive à des situations absurdes. Une analyse est faite, on autorise la baignade et trois jours après, on apprend qu'il y a trop de cyanobactéries et qu'il faut interdire la baignade. On est un peu gêné, on a du mal à suivre nous-même", explique-t-il. Pour les touristes de passage, convaincus par le Label Pavillon Bleu obtenu par Eguzon , la présence de cyanobactéries est souvent source d'incompréhension et d'incohérence. "Et puis nous sommes une destination populaire. Donc au préjudice économique s'ajoute un préjudice social avec des gens qui ne peuvent pas se baigner dans un lieu accessible", poursuit François Avisseau.

Le problème est également budgétaire. Un prélèvement et les analyses qui vont avec sont facturés 500 euros à la commune où le travail a été effectué. "Au moins une analyse par semaine sur deux mois complets, ça fait un budget. Et pour nous, c'est la double peine parce qu'on doit aussi continuer à payer le personnel qui assure la sécurité des baignades, de l'aqualudique. Ça peut devenir rapidement très compliqué pour les collectivités", observe Jean-Paul Thibaudeau, le maire d'Eguzon.

Un secteur touristique inquiet

Sur la plage de Chambon, ce n'est pas compliqué de trouver une place pour poser sa serviette. Un triste spectacle observé par Jean-Guillaume depuis la terrasse du Bar de la plage. "On a 50% de clients en moins par rapport à l'été dernier. C'est dommage pour les touristes qui ne peuvent pas se baigner et c'est dommage pour nous parce que la saison n'est pas très bonne", confie le salarié qui fait sa onzième saison au bord du lac d'Eguzon. "On espère toujours que les cyanobactéries vont disparaître. Les gens sont un peu perdus avec toutes les décisions différentes. Sans ça, on cartonnerait pour cette saison", estime Christopher, qui gère des activités nautiques à Eguzon.

Le lac d'Eguzon dans le département de l'Indre © Radio France - Jérôme Collin

Un chantier titanesque pour stopper la prolifération des cyanobactéries

Ces étés gâchés par les cyanobactéries, le coût des analyses : tout ceci n'est pas viable sur le long terme. Alors des élus locaux veulent prendre le taureau par les cornes. Ils souhaitent créer un syndicat pour retirer les cyanobactéries du lac d'Eguzon. "Il faudra travailler sur 20 ans pour faire disparaitre l'azote et le phosphore, enlever une partie des sédiments pour que nos enfants aient un lac propre dans deux décennies", indique Jean-Paul Thibaudeau. "Cela va coûter très cher, plusieurs millions d'euros mais il faut qu'on arrête de subir cette situation", rajoute-t-il.