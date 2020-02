Indre : Les défendeurs de la cause animale interpellent les candidats aux municipales

Châteauroux, France

Difficile de se faire une place ce samedi matin sur le marché de Châteauroux entre les différents partis politiques tractant en vue des municipales. Le collectif animal 36 et l'Ecole des chats peinent à se faire entendre des passants qui rechignent à s'arrêter signer la pétition qu'ils défendent : "Nous profitons du marché et de l'approche des municipales pour sensibiliser à la cause animale. L'objectif est de faire signer cette pétition qui réclame une campagne de stérilisation des chats errants à Châteauroux, pour que la préfecture de l'Indre serve ensuite de modèle à toutes les autres communes du département" explique Dominique, de l'école des chats.

Les associations de protection des animaux ont dressé un constat inquiétant : de plus en plus de chats errants hanteraient les rues de Châteauroux. "Une femelle peut avoir 4 portées par an avec à chaque fois 3 à 4 petits. Ça va très vite. On peut atteindre des milliers de descendants en quelques années, et cela pose de gros problèmes de santé publique" admet Dominique.

Frédéric, du Collectif animal 36, explique la démarche des associations : "Nous faisons signer cette pétition aux passants mais aussi aux candidats à l'élection municipale pour ensuite leur remettre sous les yeux, après le scrutin, et les obliger à traduire en acte leur signature. Nous avons des tarifs préférentiels avec des vétérinaires pour faire stériliser les chattes et castrer les chats. C'est évidemment moins radicale qu'une euthanasie. Ensuite, nous les relâchons : comme cela, ils poursuivent la chasse aux souris..."

La pétition est en ligne. Ce samedi 15 février, elle avait déjà réuni plus de 28.000 signatures.