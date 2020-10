Indre : les espaces de travail partagé prisés depuis le confinement

Cet après-midi là, ils sont cinq à travailler, installés en quinconce au milieu de la grande salle de l'espace The place by CCI, l'espace de co-working de la CCI de l'Indre.

"Le coworking, c'est un tiers lieu, un espace de bureau partagé à disposition des étudiants, de travailleurs indépendants ou de salariés. Ce lieu est accessible sur abonnement, librement entre 7h et 21h" précise Lazare Thorel, responsable de cet espace installé au cœur de la cité du numérique à Châteauroux.

lazare Thorel, Responsable de la plateforme de co working de la CCI de Châteauroux © Radio France - Gaëlle Fontenit

Depuis la fin du confinement, les 150 m2 de bureaux sont pris d'assaut. "Il y a des gens qui sont en télétravail et qui ont besoin de se concentrer sans aller s'interrompre pour faire tourner une machine ou allumer la télé" raconte Lazare. "Il y en a qui au bout d'un moment, pendant le confinement, ne savait même plus quel jour on était, à force de ne pas cloisonner le privé et le professionnel".

Sandrine, fidèle de l'espace de Coworking de la CCI de Châteauroux © Radio France - Gaëlle Fontenit

Sandrine quitte un instant son ordinateur pour rejoindre la conversation. Directrice d'une association culturelle, elle a choisit, pour réduire ses frais, de ne pas avoir de bureaux. Mais pas question pour autant de travailler de chez soi : "J'ai besoin de me lever, de me préparer, d'avoir un rythme, de voir des gens" explique t-elle. "Et puis ici, on s'échange des conseils, c'est enrichissant. Par exemple, j'ai rencontré des informaticiens qui m'ont débloquée sur des soucis techniques".

Une demande des entreprises

Depuis le déconfinement et la mise en place des normes sanitaires, nombre d'entreprises font désormais appel à l'espace de coworking de la CCI pour y envoyer des salariés. "Lorsqu'elles n'ont pas l'espace pour assurer la distanciation sociale, elles peuvent passer par nous et nous envoyer des salariés. Ici, il y a 150 m2, on peut être 13 simultanément. Il y a un espace pour passer des coups de téléphone confidentiels, un espace repos et une cuisine" détaille Lazare.

Mais se pose alors la question du risque de transformer cet espace en un nouveau cluster potentiel : "Ici, il y a la place de séparer les bureaux et nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique. Et puis l'ambiance est différente, on ne va pas entre collègues à la machine à café... " souligne Lazare.

Depuis la rentrée, la CCI a vu les demandes considérablement augmenter pour accéder à cet espace. Chaque jour, la moitié des bureaux au moins sont systématiquement occupés.