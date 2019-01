Indre : les gilets jaunes divisés sur leur participation au grand débat national

Le Poinçonnet, France

Un Français sur deux participera au grand débat national voulu par le président de la République Emmanuel Macron. C'est le résultat d'un sondage Opinioway pour la chaîne Public Sénat publié lundi. Ce grand débat débutera ce mardi 15 janvier. Il doit répondre à la colère des gilets jaunes. Mais les gilets jaunes participeront-ils ? Ce débat divise comme l'a constaté notre journaliste, Victor Vasseur, au Poinçonnet.

Près d'une centaine de Gilets Jaunes de tout le département de l'Indre se sont retrouvés pour une grande réunion dans cette commune juste à côté de Châteauroux. Une femme lance la discussion avec une question simple : "qui parmi vous compte participer au grand débat ?"

Un gilet jaune, un homme avec une veste bleue installé au premier rang, lève le doigt et prend la parole : " pour pouvoir comprendre et ensuite critiquer ce qui sera fait, j'estime qu'il faut au moins participer à cette action, entendre, voire ce qu'il se passe et ensuite on pourra réagir et agir."

Moins de 10% des gilets jaunes présents prêts à participer au grand débat

Seulement 8 gilets jaunes sur une centaine présents à cette réunion au Poinçonnet s'apprêtent à participer au Grand Débat comme Yoann. Il explique : "je pense que vous êtes tous conscients aujourd'hui qu'on a un gouvernement qui joue dans la démagogie permanente. Honnêtement, même si moi j'y crois pas à 100% au grand débat, si on joue pas dans ce jeu là, ça va nous retomber dessus. Vraiment, c'est pas pour vous embêter, je vous encourage à participer même si vous n'y croyez pas."

Yoann essaie de convaincre, visiblement en vain : Carole par exemple ne participera pas au grand débat. Elle parle d'un "débat qui est déjà dans le fond et la forme, prédéfini avec des sujets qu'on a pas le droit d'aborder". Pour cette gilet jaune, ce n'est pas un vrai débat et il existe d'autres solutions pour faire remonter leurs demandes, comme le retour sur la suppression de l'Impôt Sur la Fortune par exemple.

Emmanuel Macron a promis de bâtir d'ici mi-avril "un nouveau contrat pour la Nation" à partir des propositions qui remonteront du terrain lors du grand débat.