Indre : les militaires en action pour aider à la distribution de masques

A la demande du préfet de l'Indre, Thierry Bonnier, des militaires ont été sollicités pour aider à la distribution de masques dans le département. Un concours de l'Armée rendu possible grâce à l'opération "Résilience" lancée fin mars sur l'ensemble du territoire. Pendant deux jours, ce mardi et mercredi, des militaires de la 12e Base de Soutien du Matériel de Neuvy-Pailloux (BSMAT) participent à la distribution de masques pour des établissements de santé et médico-sociaux du département. Une mission coordonnée par la Délégation Militaire de l'Indre, dirigée par le Lieutenant-colonnel Frédéric Drapeau.

Des masques qui sont les bienvenus...comme ici à la maison d'accueil et de Résidence pour l'Automne d'Ardentes - Préfecture de l'Indre

Avec deux véhicules, quatre militaires auront ainsi distribué sur deux jours 41.000 masques à une centaine de destinataires répartis sur plus de 30 sites du département : des centres hospitaliers, des Ehpad, des établissements d'accueil de personnes handicapées, des associations ou encore des ambulanciers. Des masques prélevés sur le stock de l'hôpital de Châteauroux. Ce mercredi matin, une distribution a eu lieu à Ardentes.