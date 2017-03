Indre : les parents d'élèves de l'école de Paudy se mobilisent

L'école ne devrait compter que 42 inscrits à la rentrée prochaine. L'Inspection d'académie prévoirait en conséquent de supprimer un demi poste dans cette école.

Les parents d'élèves ont fait leur compte "Deux enseignantes pour 42 élèves, ça veut dire que l'une d'elle aura les enfants de la Petite section au CP et l'autre du CE1 au CM2 ! Deux classes de 4 niveaux ! C'est inconcevable" s'agacent-ils.

"Ça va être compliqué pour les enfants, notamment ceux en difficulté, annonce d'emblée Marie, déléguée adjointe aux parents d'élèves. Ce sera aussi compliqué pour les enseignants. Ils devront gérer 4 niveaux... Ils ne pourront pas se démultiplier !"

"C'est la mort de nos villages!"

Les parents ont proposé un rapprochement en RPI - Regroupement pédagogique intercommunal - avec la commune voisine des Bordes. "Mais un mariage ça se fait à deux, et là, les Bordes ne sont pas d'accord" explique un parent.

"C'est toujours aux communes rurales de faire des efforts. On nous suggère des RPI mais c'est aux communes de se débrouiller... Il faudrait mieux imposer ! Et puis on nous parle d'égalité des chances, mais quand on fait deux classes à quatre niveaux chacune dans une école de campagne, elle est où l'égalité par rapport à une école "classique" " s'énerve Marie.

Agathe Nivet, conseillère municipale de Paudy, partage la même analyse : "Comment encourager des familles à s'installer si on n'a même pas d'école ! C'est très important pour un village"!".

Les parents ont fait circuler une pétition : ils auraient réunis plus de 200 signatures.