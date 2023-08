Indre : les pensions d'été pour chats affichent complet

Si vous avez des animaux, vous en savez quelque chose : partir en vacances n'est pas toujours simple. Faire garder son chien ou son chat peut se révéler compliqué, car les lieux d'accueil sont vite remplis. Dans l'Indre, c'est particulièrement flagrants pour les chats : il existe relativement peu de pensions, et elles affichent pour la plupart complet.

Une forte demande pendant la période des vacances

L'été est toujours une période de forte activité pour les pensions qui accueillent les félins dans l'Indre. C'est encore plus vrai depuis la crise sanitaire selon Aldo Bunonomo, qui tient un grand refuge à Montierchaume : "depuis le covid les gens, même en dehors des vacances, prennent des semaines, des week-ends. Ils bougent beaucoup plus" estime le propriétaire de ce lieu qui peut accueillir jusqu'à 40 chats, répartis dans des chalets. Pour pouvoir prendre en charge des familles entières, Aldo Buonomo a d'ailleurs récemment construit de plus gros chalets.

À Luant, Delphine Daumain accueille une dizaine de chats en pension © Radio France - Manon Klein

À Luant, Delphine Daumain a ouvert une plus petite pension il y a un an, précisément parce qu'elle a constaté un manque d'offres d'accueil par rapport à la demande : "J'ai été confrontée au problème avec les miens [ses chats]. Il fallait que je parte également et je n'avais personne pour me les garder, et les pensions étaient complètes. Je me suis dit : c'est pas possible, je ne dois pas être la seule à avoir ce problème là. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet". Pour avoir une place pendant la période estivale, certains clients réservent bien en amont, dès les vacances de Pâques. À Luant comme à Montierchaume, les propriétaires de félins n'hésitent pas à faire de la route, puisque certains viennent de la région parisienne, du Cher, ou encore de la Touraine.

