Indre : les producteurs de plants s'attendent à une hausse de la demande

Sous ses trois grandes serres de 1200 mètres carrés, Yvan Laloge prépare ses semis. Installés à Neuillay-les-Bois, dans l'Indre, il a changé ses pratiques pour s'adapter au réchauffement climatique et aux nouvelles demandes des clients. "On prépare différemment, avec une production plus abondante et plus précoce. Quand on voit le prix des légumes sur le marché, on se dit que les gens qui jardinent un peu peuvent faire de grosses économies". Alors, même si les pots en plastique lui coutent plus cher qu'avant et qu'il subit la hausse des prix de l'énergie, il sème en conséquence.

ⓘ Publicité

Même raisonnement pour Bertrand Denormandie, co-gérant de la SCA Denormandie à Fougerolles. D'autant que le règlement pourrait changer : "L'inflation pourrait être compensé sur la loi qui prévoit une baisse de la tva sur les plans de légumes". Chaque année, les dix personnes qui travaillent sur le site de Fougerolles produisent un million de plants de salade et 250.000 plants de tomates, entre autres légumes...

Davantage de légumes, moins de fleurs

Mais si les légumes ont la côte, les fleurs, elles, souffrent. "L'an passé, on a jeté pour 100.000 euros de fleurs ! Le pire, c'est qu'on a dû embaucher pour jeter..." déplore Bertrand Denormandie. Les clients ont renoncé à acheter des plantes fleuries alors que les restrictions d'usage de l'eau étaient en vigueur dès le mois d'avril.

"A cause de la sécheresse et des restrictions d'eau, les gens renoncent. Et l'aspect financier compte aussi : ils mettent un peu plus dans les plants de légumes et un peu moins dans l'aspect décoration extérieure" confirme Yvan Laloge.