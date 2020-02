À Levroux, les Restos du Cœur vont ouvrir leur douzième centre dans l'Indre

Levroux, France

Les Restos du Cœur continuent de s'agrandir à travers le département de l'Indre. Déjà installé au Blanc, à Argenton-sur-Creuse, à Chabris, à Châtillon-sur-Indre, à La Châtre, à Buzançais, à Déols et à Châteauroux (avec quatre antennes), un nouveau centre va ouvrir mi-avril. C'est la ville de Levroux qui a été choisie. Sur les 2 900 habitants, l'association caritative s'attend à recevoir de nombreux bénéficiaires.

"Le maire nous a dit qu'il y avait pas mal de personnes dans le besoin. Avec les difficultés de transports dans le milieu rural, c'est pas plus mal qu'on vienne directement sur place. On a besoin d'un maillage territorial conséquent", explique Alain Genier, président des Restos du Cœur dans l'Indre. Jusque là, les personnes présentes sur Levroux devaient faire une vingtaine de kilomètres pour aller jusqu'à Châteauroux ou Buzançais. Impossible pour certains qui n'ont pas de voitures.

Distribution de denrées alimentaires, mais pas que !

Une quinzaine de bénévoles seront présents pour aider les bénéficiaires. "Il y a des femmes seules avec des enfants, des couples isolés. Je pense qu'il y a des besoins à Levroux. Il n'y a pas forcément un niveau de vie très élevé", explique Nathalie, habitante de Levroux depuis 15 ans. "Je les vois souvenir venir à pied et repartir à pied parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de moyens de locomotion. J'espère qu'ils auront le courage de venir et de passer la porte des Restos du Cœur. On n'est pas là pour les juger mais pour les aider et les soutenir", explique-t-elle au micro de France Bleu Berry.

Des denrées alimentaires seront évidemment distribués. Mais les Restos du Cœur proposent aussi un accompagnement social et une aide pour trouver un emploi. "Nous avons signé des contrats avec Adecco, avec Pôle emploi, avec la mission locale. Peut-être qu'on sera un facilitateur pour trouver un emploi. Certains sont au fond du trou mais il suffit d'un petit quelque chose, d'un déclic parfois", précise Alain Genier.