Indre : malgré sa suspension, le contrôle technique moto fâche la Fédération des Bikers de France

Les motards de la Fédération des Bikers de France dans l'Indre tiennent parole, envers et contre tout. Dès le mois d'avril, ils avaient annoncé une manifestation ce samedi contre la mise en place d'un contrôle technique pour les deux et trois-roues à l'horizon 2023. Près de 200 d'entre eux se sont réunis sur le parking du MACH36 de Déols avant de défiler, moteurs hurlants, dans le centre-ville de Châteauroux.

"Inutile", "totalement inadaptée" : la mesure avait provoqué un tollé des fédérations de motards. Tollé qui était remonté jusqu'aux oreilles d'Emmanuel Macron. A la demande du président de la République, le lendemain de la parution de ce décret au Journal officiel, il est suspendu "jusqu'à nouvel ordre".

Le geste du ministère des Transports reste insuffisant, estime Fabien Ardelet, délégué de la Fédération des Bikers de France dans l'Indre, qui préfère s'en tenir à l'agenda militant et aux consignes du bureau national de son association. "Le 13 août on nous a annoncé que c'était annulé. Mais par contre, on s'était engagé début juillet à faire la manifestation et qu'on a pas eu de confirmation réelle, officielle que ça a été repoussé, c'est pour ça qu'aujourd'hui on maintient notre manifestation", avance ce motard. Pourtant, le décret a bel et bien été retiré. "Je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est carrément au niveau de la fédération, plus haut à Paris, qu'ils nous ont redescendu qu'il fallait maintenir la manifestation parce qu'on avait pas eu de confirmation [de la suspension du décret, NDLR]".

Le ministre Jean-Baptiste Djebbari "a convenu avec les fédérations de se retrouver à la rentrée pour échanger largement sur les différents sujets les concernant", indiquait le ministère cet été.