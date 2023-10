Indre : on s'orienterait vers la création de deux gendarmeries selon le nouveau préfet, Thibault Lanxade

Le tout nouveau préfet de l'Indre, en poste depuis un peu plus d'un mois, était l'invité de France Bleu Berry, ce lundi 2 octobre. Sécurité, éoliennes, ou encore déserts médicaux, Thibault Lanxade a évoqué les grands enjeux pour le département ces prochaines années.

ⓘ Publicité

À lire aussi Thibault Lanxade, nouveau préfet de l'Indre, issu du monde économique a pris ses fonctions

Possiblement deux nouvelles brigades

Il se murmurait ces derniers jours que l'Indre serait dotée de trois nouvelles gendarmeries; selon le préfet on s'orienterait en réalité plus vers deux brigades, possiblement une fixe, et une mobile. Plusieurs communes étaient candidates, on ne sait pas encore laquelle a obtenu gain de cause. "Je pense qu'il faut maintenant continuer à asseoir la sécurité dans l'Indre. On est un département où, globalement, ca se passe bien par rapport à d'autres départements, mais il ne faut pas baisser la garde" estime Thibault Lanxade. Si la création de brigades est plutôt une bonne nouvelle pour le département, l'un des défi reste de réussir à attirer des gendarmes dans l'Indre.

Les éoliennes ? "Je pense qu'on en a suffisamment"

Le nouveau préfet de l'Indre a également abordé la question des énergies renouvelables dans le département, et plus en détails la création de nouveaux parcs éoliens, qui divisent régulièrement les élus, les habitants, les associations et les porteurs de projet. Il est vrai que le département compte déjà de nombreux mâts; et il est le deuxième à produire le plus d'énergie éolienne dans la région Centre-Val-de-Loire. "Je pense qu'on en a suffisamment. Donc maintenant il faut regarder au cas par cas. On a à peu près 128 mâts, il y en a une cinquantaine qui sont en autorisation, et on a rempli les objectifs pour 2025" précise Thibault Lanxade. Si les projets ne sont pas contestés, le préfet estime qu'ils peuvent être menés à bien, en revanche, s'ils ne sont pas acceptés, il propose la possibilité d'opter pour d'autres énergies renouvelables (photovoltaïque par exemple) en laissant la main au maire.

À lire aussi Indre : le président du département demande un moratoire sur les projets éoliens

Déserts médicaux : arrêter la course à l'échalotte pour faire venir les médecins

Autre grand enjeux dans l'Indre : celui des déserts médicaux. Pour lutter contre ce phénomène, le préfet opte notamment pour un renforcement de la télémédecine. "La télémédecine concerne la bobologie, donc qui évite d'engorger les services d'urgence ou les hôpitaux." précise Thibault Lanxade. Il met également en avant les maisons de santé; mais appelle à stopper "la surenchère sur les médecins". "Vous avez des communes, dans d'autres départements, qui financent trop de choses pour faire en sorte que les médecins s'installent. Et donc il y a une forme de surenchère : on paie la maison médicale, mais on paie également le logement de fonction, on paie l'énergie, on paie la secrétaire de mairie et ainsi de suite" explique le préfet de l'Indre. Il plaide pour une homogénéisation, "pour qu'un médecin ne soit pas piqué d'un département à l'autre".