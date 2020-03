CARTE | Indre : où et à quelle heure pourra-t-on voir les coureurs du Paris-Nice ce mardi ?

C'est un rendez-vous attendu par les passionnés de cyclisme et aussi par le grand public. Les cyclistes du Paris-Nice arrivent dans l'Indre, ce mardi. Ils vont y rouler pendant une trentaine de kilomètres jusqu'à La Châtre. On vous donne les principaux horaires et points de passage du peloton dans l'Indre.

Plusieurs communes seront traversées par le peloton.

Pruniers : les cyclistes ne devraient pas y être avant 15h27 selon les prévisions des organisateurs.

Saint-Août : passage prévu entre 15h43 et 16h10

Saint-Chartier : le peloton devrait y être entre 15h55 et 16h23

Nohant-Vic : passage prévu entre 15h59 et 16h27

Arrivée à La Châtre programmée à partir de 16h09

Évidemment, tous ces horaires dépendent de la vitesse du peloton. Les conditions météo annoncées, de la pluie et du vent, pourraient rendre la course nerveuse et donc plus dynamique. Et ça ne prend pas en compte les échappées qui auront tenté de se faire la malle. Pour ceux qui sont intéressés par l'arrivée à La Châtre, le peloton arrivera par le nord et le vainqueur lèvera les bras sur l'avenue Gambetta, au croisement avec la rue des Ajoncs.

En raison de l'épidémie de coronavirus, l'accès au public est interdit sur les 300 derniers mètres de la course ainsi que sur les 100 premiers mètres au départ. Ces règles s'appliqueront également mercredi lors du contre la montre à Saint-Amand-Montrond.