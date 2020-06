Indre : pas assez de personnels dans les Ehpad pour assouplir les conditions de visites

Les Conseils de la vie sociale des Ehpad de Vatan, de Levroux et ceux du Centre départemental gériatrique de l'Indre poussent un coup de gueule. Ils estiment que le manque de personnels dans les établissements empêche l'assouplissement des conditions de visite.

Ils poussent un coup de gueule face aux conditions de visite dans les Ehpad. Les Conseils de la vie sociale des Ehpad de Vatan, de Levroux et ceux du Centre départemental gériatrique de l'Indre (qui regroupe une dizaine d'établissements dans le secteur de Châteauroux) viennent d'envoyer une lettre ouverte au Premier ministre Édouard Philippe. Ce sont eux qui font le lien entre la direction et les familles des résidents.

Selon eux, l'assouplissement du protocole sanitaire pour les visites dans les Ehpad n'est pas applicable à cause du manque de personnel. Dimanche soir, lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé que les visites devaient être autorisées partout.

Pour avoir des visites supplémentaires, il faut avoir du personnel supplémentaire

Mais dans les faits, c'est compliqué d'assouplir les règles car il n'y a pas assez de monde pour désinfecter, pour gérer tout ça... "Il faut savoir que les visites durent une demi-heure environ, mais qu'après il faut aussi une demi-heure de désinfection du local où les gens se sont rencontrés. Donc ça limite les visites", estime Yves Gerbault, président du conseil de la vie sociale des Ehpad du Centre départemental gériatrique de l'Indre. "Il faut prendre rendez-vous pour avoir finalement un rendez-vous dans deux semaines".

On réclame d'urgence des créations de postes dans nos établissements afin d'assurer une meilleure réponse aux besoins des familles

"Nos aînés se retrouvent dans une très grande souffrance morale et physique. Ils ont été confinés pendant trois mois dans leur chambre, et là, ils ne peuvent pas voir leur famille comme ils le souhaiteraient", poursuit-il. "Pour avoir des visites supplémentaires, il faut avoir du personnel supplémentaire. Donc nous, en tant qu'élus, on considère qu'il est urgent d'augmenter rapidement la fréquence des visites de familles, tout en maintenant les gestes barrières, afin de revenir à un fonctionnement normal, avec les moyens qui s'imposent en personnel".

"D'autant plus que jusqu'au 31 mai, il y avait des renforts sanitaires. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Cela signifie que les établissements doivent faire face à la situation avec du personnel fatigué, stressé par le travail intensif des trois derniers mois. Donc on réclame d'urgence des créations de postes dans nos établissements afin d'assurer une meilleure réponse aux besoins des familles", conclut Yves Gerbault.

Au moins 78 personnes sont mortes du Covid-19 dans les maisons de retraite de l'Indre. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun cas de contamination dans les Ehpad, a assuré le directeur du Centre départemental gériatrique de l'Indre la semaine dernière sur France Bleu Berry.