Indre : plus de 700 armes collectées dans le département

Plus de 760 armes ont été collectées dans l'Indre, et une centaine ont été déclarées. (Illustration)

768 armes, et plus de 8400 munitions : la préfecture de l'Indre dresse le premier bilan de l'opération d'abandon simplifié d'armes à l'Etat dans le département. Entre le 25 novembre et le 2 décembre, les habitants de l'Indre étaient invités à déposer en gendarmerie les armes qu'ils détiennent sans permis , après en avoir hérité par exemple. En parallèle, 126 personnes, en majorité des chasseurs, ont créé un dossier SIA pour pouvoir détenir légalement une arme.

200.000 armes sorties de la clandestinité

Au total, plus de 150.000 armes, dont 140.000 armes à feu, ont été remises à l'Etat. 50.000 armes, jusqu'ici non répertoriées dans les fichiers de l'Etat, ont été également déclarées, portant à "près de 200.000" le nombre d'armes sorties de la clandestinité entre le 25 novembre et le 2 décembre, selon le ministère de l'Intérieur. Face au succès, l'opération d'abandon simplifié a été prolongée dans les départements de la petite couronne parisienne.