Indre : quand le chien Hoscar aide à retrouver la trace d'un homme disparu

Villedieu-sur-Indre, France

Souvenez-vous de la disparition de Timothée, un jeune homme originaire de Villedieu-sur-Indre, pendant la nuit du Nouvel An. Il avait quitté son domicile sans ses papiers et sans téléphone portable. Le parquet de Châteauroux avait ouvert une enquête. Finalement, jeudi 2 janvier, il est découvert sain et sauf à l'étage d'une maison abandonnée à plus d'un kilomètre de son domicile.

Sur leur page Facebook, les gendarmes de l'Indre expliquent les dessous de leur enquête pour retrouver la trace du jeune homme. C'est en fait Hoscar, un chien de race Saint-Hubert, qui a joué un rôle prépondérant. Il fait partie de l'équipe d'investigation cynophile de Châteauneuf-sur-Loire, dépêché sur place. Après avoir reniflé les affaires du jeune homme, le chien est parvenu à retrouver sa piste sur une route en bitume et près de deux jours après le passage du disparu. C'est le chien qui a indiqué la présence en hauteur de la personne recherchée. "Un travail impressionnant", précisent les gendarmes de l'Indre sur Facebook.