Indre : réouverture provisoire des déchetteries d'Issoudun et de Reuilly à partir du 27 avril

C'est une décision prise par de plus en plus d'élus locaux. À son tour, la communauté de communes du Pays d'Issoudun annonce la réouverture des déchetteries d'Issoudun et de Reuilly. Une réouverture seulement provisoire, du lundi 27 avril au samedi 2 mai inclus, sauf le 1er mai, jour férié. Les horaires sont les suivants : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30.

Les déchetteries rouvrent uniquement pour les déchets verts. Le nombre de véhicules sera limité, le respect des gestes barrière sera une obligation tout comme le coupon d'accès à la déchetterie et la présentation d'une attestation de déplacement. Des agents seront présents pour vérifier le respect de ces règles.