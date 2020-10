Indre : un camion rempli de dons pour les sinistrés des inondations dans les Alpes-Maritimes

Les habitants de l'Indre solidaires avec les milliers de sinistrés de la tempête Alex. Vendredi 2 octobre, la vallée de la Roya était dévastée par des pluies diluviennes, inondations et coulées de boues dans les Alpes-Maritimes. Trois semaines plus tard, un camion vient de partir du Poinçonnet ce mercredi. C'est Fabienne qui a lancé, sur Facebook, cette opération de collectes de produits de première nécessité. "On a des chaussures, chaussettes, pantalons, caleçons, pulls, blousons, jouets, couches, biberons", énumère Fabienne. De trois à quatre cartons au début, on est passé à de quoi remplir trois garages.

- © Radio France - Jérôme Collin

Tout est stocké dans le camion de Christophe. Cet ancien marin pompier fait partie de l'aventure, bénévolement. "Voir des gens avec leur vie anéantie, ça prend aux tripes", témoigne ce grand gaillard. "Tout le monde doit faire des efforts, il faut participer un petit peu", ajoute-t-il, tout en chargeant son camion. Fabienne et Christophe ont pris la route ce mercredi. Ils arriveront dans la vallée de la Roya lundi 26 octobre. En chemin, ils vont en effet s'arrêter pour continuer à collecter des affaires. "Ce sera ensuite la distribution des produits. Ce sera presque comme les jouets du père Noël, les gens manquent encore tellement de choses", explique Fabienne.

- © Radio France - Jérôme Collin

D'autres allers-retours seront nécessaires pour apporter tous les dons. Rosy fait partie de ceux qui ont fait un geste. "J'ai fait des couvertures imperméables, j'ai apporté des gamelles, des vêtements neufs de différentes tailles. Plutôt que ça reste à la maison, autant le donner à des gens qui en ont besoin. Demain, ça peut aussi nous arriver, donc il faut les aider", conclut-elle.