Indre : un collectif de parents d'enfants handicapés se bat pour obtenir plus d'aides

Le collectif des parents d'enfants handicapés de l'Indre demande des procédures et des aides plus adaptées à leurs besoins.

Ils se mobilisent pour demander davantage d'aides pour accompagner leurs enfants en situation de handicap. Des parents de l'Indre ont crée un collectif pour dénoncer le fonctionnement de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH). Selon eux l'organisme chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles octroie des financements largement inférieurs aux besoins des enfants. Certaines familles affirment devoir renoncer à certains soins. La MDPH se défend et assure respecter la loi.

Des soins annulés, faute de financement suffisant

Nathalie*, la mère d'un garçon autiste et avec des troubles neurologiques, dénonce une situation intenable. "Un enfant qui a besoin de soin en ergothérapie ou alors un psychologue, il faut un budget de 200 à 205 euros par mois aux familles et elles ne sont pas aidées financièrement par la MDPH alors que les compléments servent à ça, aider à palier aux frais obligatoires pour la santé des enfants pour leur évolution. Les familles sont dans des difficultés pas possibles", dénonce-t-elle. Le collectif dénonce aussi des démarches administratives très lourdes, et chronophages ainsi que des inégalités de traitements d'un départements à l'autre.

"Avec un enfant autiste, on me dit que je peux travailler en temps plein"

Certaines familles disent aussi avoir beaucoup de mal à obtenir la reconnaissance et les financements nécessaires pour s'occuper à plein temps de leur enfant handicapé ou polyhandicapé. "Avec un enfant autiste, on me dit que je peux travailler en temps plein. C'est le cas de plusieurs familles", assure Sandra*, une maman. Une autre membre raconte n'avoir reçu que quelques centaines d'euros d'aide pour financer le fauteuil roulant de son enfant polyhandicapé.

Des décisions "définies par des textes légaux" selon la MDPH

Lydie Lacou, la présidente de la Maisons départementales des personnes handicapées de l'Indre, entend les difficultés de ces familles mais elle assure que ces allocations et prestations dépendent d'un cadre légal strict. "La MDPH ne décide pas comme ça d'attribuer ou de ne pas attribuer, c'est quelque chose de très définit", explique-t-elle. La décision est prise par une commission spécifique "dont la composition est fixée par la loi. Il y a 23 membres dont 11 sont issus des associations représentatives de personnes en situation de handicap", rappelle Lydie Lacou.

"Les décisions sont définies par des textes légaux et réglementaires et ceci s'impose partout en France", dit-elle en assurant que les règles sont les mêmes dans tous les départements et qu'il n'y a donc pas d'inégalité de traitements. "C'est quelque chose de très définit par le guide barème et par le référentiel qui définit pour chaque type d'acte essentiel, le niveau d'incapacité de la personne et le besoin d'aide en temps", détaille la présidente de la MDPH. "Aucune MDPH ne peut accorder ou refuser un droit, une allocation ou une prestation indépendamment de ce cadre de manière arbitraire", conclut-elle.

Certaines familles ont déjà engagé des procédures judiciaires contre la MDPH. Les membres du collectif envisage des actions fortes pour montrer leur colère, "comme une manifestation ou une grève de la faim".

*A la demande des familles les prénoms ont été modifiés.