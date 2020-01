Indre : le restaurant menacé de Vicq-Exemplet trouve un cuisinier grâce à France Bleu Berry

Vicq-Exemplet, France

"J'ai l'immense joie de vous annoncer que le restaurant sera ouvert dès mardi". Sur Facebook, Martine Malherbe ne cache pas sa joie. La responsable du seul commerce multi-services de Vicq-Exemplet a enfin trouvé un cuisinier. Depuis fin décembre, elle avait dû fermer le restaurant de son établissement car il n'y avait plus de cuisinier. Sur France Bleu Berry, Martine et le maire de la commune Pascal Couturier avaient lancé un appel à l'aide pour trouver un professionnel.

Une cinquantaine d'appels reçus pour candidater

Et le résultat de cet appel lancé sur l'antenne de France Bleu Berry et nos réseaux sociaux a été impressionnant. "Lundi, j'ai reçu _une cinquantaine de coups de téléphone et plusieurs personnes se sont déplacées et sont directement venues au restaurant avec un CV_", explique Martine Malherbe. "Et puis j'ai donné ma chance à un jeune parce qu'il faut leur faire confiance", poursuit la gérante du commerce. Le jeune en question, c'est Alexandre. À 26 ans, cet habitant de Thevet-Saint-Julien cherchait un emploi depuis environ deux mois. "J'ai eu beaucoup de refus ou aucune réponse. Et puis là, je suis venu lundi après-midi. Ma mère et une de ses amies m'avaient envoyé l'annonce sur Facebook. J'ai passé l'entretien et j'ai été pris", sourit le jeune cuisinier, qui a préparé une quiche, une blanquette de dinde avec des pâtes pour son premier repas.

C'est un endroit convivial. Et puis c'est important, il faut faire vivre les petits villages. Sinon, le Berry est en perte", Alexandre

La Forge de Vicq est le seul commerce encore ouvert à Vicq-Exemplet, village de 318 habitants dans l'Indre © Radio France - Jérôme Collin

"Merci beaucoup à France Bleu Berry ! C'est formidable, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin", témoigne Martine Malherbe, la gérante de l'établissement. La pérennité du seul commerce du village de 318 habitants - qui fait restaurant, bar, tabac, épicerie - est donc assurée. Pour le plus grand plaisir des habitants et du maire de Vicq-Exemplet. "On attendait que ça ! Ça nous manquait depuis plusieurs jours. Je suis contente de voir que le restaurant est à nouveau ouvert", se félicite Mireille. "On va pouvoir à nouveau voir des voitures se garer sur le parking et des gens attablés. C'est positif pour le village", conclut Pascal Couturier, maire de la commune.