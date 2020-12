L'initiative lancée par quatre Berrichonnes a rencontré un immense succès. Plus de 2000 boîtes-cadeaux ont été données en un mois. Elles comportent chacune un objet chaud, un produit d'hygiène ou de beauté, un petit mot sympa... La distribution aux personnes démunies et isolées a débuté.

Indre : un Noël solidaire pour les plus démunis avec plus de 2 000 "boîtes-cadeaux" récoltées

Pendant les fêtes de fin d'année, chaque geste compte. Et il ne faut pas oublier les plus démunis. En Berry, quatre femmes ont lancé une initiative originale et solidaire : récolter des boîtes à chaussure avec plusieurs objets à l'intérieur. Un produit d'hygiène ou de beauté, des chocolats ou des bonbons, un petit mot sympa, un livre ou un CD et puis un objet chaud comme des gants ou une écharpe. "On pensait récolter au grand maximum 100 boîtes. Et on se retrouve avec plus de 2000 boîtes ! Je n'arrive pas à réaliser", confie Aurélie, l'une des quatre bénévoles.

Au début, l'idée était de distribuer ces boîtes aux sans-abris. Mais face à l'ampleur prise par cette initiative, le dispositif a été élargi. "On s'est dit qu'on pouvait distribuer dans des structures différentes : le foyer des jeunes travailleurs, le centre maternel, à Emmaüs", détaille Laura. Encore mieux : l'élan de générosité a été tel que chaque bénéficiaire repart avec deux boîtes et non pas une seule. "Ça fait au chaud au cœur de voir leur visage. On sait que certains n'ont pas les moyens donc leur apporter un cadeau c'est super", ajoute Laura.

Des cadeaux qui donnent du "baume au cœur"

Tour à tour, les bénéficiaires viennent chercher leurs cadeaux. Tous sont dans des situations de précarité économique. "Le plaisir de recevoir des cadeaux, c'est incroyable. On ne s'y attendait pas du tout", sourit un bénéficiaire, venu avec son fils. Le geste le touche énormément car il a rarement l'occasion de vraiment célébrer les fêtes de Noël. "D'habitude, je ne me fais pas de cadeaux et je n'en reçois pas non plus. Ça représente un certain prix", ajoute-t-il.

Je suis vraiment ému. On ne connaît pas ces gens qui nous font super plaisir. Ça met du baume au cœur"

Un lien social très important

Ce mardi 22 décembre, la distribution était organisée dans les locaux de Solidarité Accueil, dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux. Les bénéficiaires sont parfois des gens sans famille. "Il y a des gens très isolés qui vont passer les fêtes seuls dans leur appartement. Là, ils voient du monde, il y a beaucoup de gens. Il y a cette salle pleine de cadeaux, il y a un vrai esprit de fête", se félicite Danaé Morin, l'une des cheffes de service du pôle social et médico-social de l'association.