Indre : un projet de parc photovoltaïque fait débat à Saint-Benoit-du-Sault

Le site a longtemps été le symbole de l'activité économique florissante de Saint-Benoit-du-Sault : dix hectares de friche industrielle le long de l'ancienne usine Sitram, spécialisée dans les ustensiles de cuisine. "C'est en fait l'ancien aérodrome de l'usine. Un espace déjà clôturé, à vocation industrielle. On ne pourrait par exemple pas en faire des logements" précise le maire, Damien Barré.

Ce terrain privé pourrait donc être vendu à l' entreprise Qair France, qui souhaiterait y implanter un parc de panneaux photovoltaïques. Baptiste Simon est responsable du projet. "Il s'agit de 10 hectares sur lesquelles nous pourrions mettre 19.000 panneaux environ, pour une production de 13.7 gigawatts-heure par an, ce qui représente la consommation en chauffage d'une ville d'environ 2.700 foyers".

45.000 euros de fiscalité chaque année

D'après ses calculs, ce projet pourrait rapporter 45.000 euros par an à la commune, sous forme de retombées fiscales. Il estime qu'un tel parc pourrait fonctionner au moins trente ans. Qair France compte sur un permis de construire accordé d'ici la fin de l'année pour une mise en service début 2026.

Des arguments que la mairie demande à étudier de plus près. Le terrain étant privé, elle n'a qu'un avis consultatif à donner. "Les enjeux sécuritaires et la gestion des risques sont très importants pour nous. Ainsi que la question de la pérennité du site, le risque étant de se retrouver avec une entreprise qui ferme et un parc photovoltaïque fantôme qui pourrait devenir dangereux". L'entreprise doit présenter son projet au conseil municipal le vendredi 22 septembre.

Une "atteinte à la biodiversité"

Les opposants au projet dénoncent de leur côté la destruction d'une friche qui abriterait une riche biodiversité. "Ce n'est pas parce que c'est une friche industrielle depuis 20 ans qu'il n'y a rien ! Au contraire ! Il y a beaucoup d'espèces que l'on ne retrouve plus dans les champs cultivés par exemple" explique Sébastien Camuzat vice président de l' association Avenir Boischaut sud . Apiculteur de métier, il constate une baisse de production importante de ses ruchers installés près d'un autre parc photovoltaïques, déjà en service. "Quand j'ai vu que ca ne produisait plus rien, j'ai retiré les ruchers. On courrait à la catastrophe. Qu'est ce qu'on veut à la fin ? Nous prendre à la gorge ?"

Argument réfuté par Baptiste Simon. "Avant l'implantation d'un parc, il y a des études d'impact et il n'y a aucun impact identifié. ce n'est pas un site très riche en terme de biodiversité. Et il arrive aussi que l'on implante des ruches sur des sites photovoltaïques pour participer à la lutte contre la diminution du nombre d'abeilles et d'insectes."

Une enquête publique est ouverte. Il est possible d'y participer jusqu'au 5 octobre. Les promoteurs du projet tiendront une permanence vendredi 21 septembre (après midi) et samedi 22 septembre (matin), Salle Labonne, à Saint-Benoit-du-Sault, pour répondre aux questions du public.