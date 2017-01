Indre : une collecte de dons pour accueillir deux familles de Syriens

L’association Accueil du coeur 36 a besoin de 2 000 à 10 000 euros pour accueillir et subvenir aux besoins de deux familles syriennes qui seront accueillies à Argenton-sur-Creuse et à Mosnay.

Les lieux se remplissent petit à petit, de la nourriture, des jouets, des meubles. Les lits et le réfrigérateur sont déjà arrivés, le canapé, le fauteuil et la gazinière ont été déposés samedi 21 janvier. Ils meublent le futur appartement d’une famille syrienne, à Argenton-sur-Creuse. L’autre famille vivra à Mosnay.

Ces deux familles sont encore en Syrie, à Damas, où elles se sont réfugiées quelques années auparavant, fuyant les conflits à Alep. Deux parents et trois enfants à chaque fois. Tous très attendues, notamment par Catherine Raverdy, les yeux lumineux quand elle parle d’eux.

C’est vrai que maintenant on a envie de voir ces couples et ces enfants et de leur permettre peut-être de souffler un petit peu ici quelques temps.