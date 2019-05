Indre : une course à pied et à vélo de 782 kilomètres pour collecter des dons pour la recherche

Par Jérôme Collin, France Bleu Berry

Une course entre Rouen et Toulouse. C'est le défi que relèvent 12 coureurs et leurs 13 accompagnateurs en ce moment. Ils font une halte au camping de la Tête Noire, à Buzançais, ce samedi soir. Avec l'objectif de collecter le plus de dons en faveur de la recherche contre la maladie de Prader-Willi.