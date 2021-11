Indre : une opération inédite dans l'hôtellerie-restauration en faveur des femmes victimes de violences

Entre le 25 novembre et le 25 décembre 2021, dans l'Indre, votre addition au bar, restaurant, hôtel ou en discothèque pourra être plus salée mais c'est pour la bonne cause ! Il s'agit d'une opération inédite en France dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est menée collectivement par la Préfecture de l'Indre, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), ainsi que l'association Solidarité Accueil. L'objectif est double : récolter des dons et sensibiliser à la question.

Reportage - Une opération unique menée contre les violences faites aux femmes dans l'Indre. Copier

1 euro ou plus sur votre addition

Vous l'avez sans doute déjà remarqué, quand vous allez dans un supermarché ou dans un magasin on vous demande parfois d'arrondir la facture jusqu'à l'euro supérieur pour faire un don de quelques centimes pour une association ou une ONG. Le principe est le même mais décliné dans l'hôtellerie restauration. "Vous venez dans mon restaurant, vous avez une note de 35 euros et bien il va vous être proposé, quand vous allez sortir votre carte bancaire, de payer 36 euros ou plus" explique Véronique Gaulon, la patronne de l'UMIH Berry, principal syndicat des métiers de la restauration. Le client pourra faire un don d'un euro minimum ou plus s'il le souhaite. Tous les restaurateurs, adhérents ou non peuvent participer, c'est l'UMIH qui va centraliser les dons et les reverser à une association locale par la suite. Pour chaque don vous recevrez un autocollant mentionnant le numéro d'écoute gratuit et anonyme,le 3919, une manière aussi de faire circuler l'information à vos proches.

Sensibiliser toutes les couches de la population

En effet, l'opération a un double objectif. D'abord sensibiliser le public le plus large possible à la question des violences faites aux femmes. Le choix de se tourner vers l'hôtellerie restauration n'a rien du hasard explique le Préfet de l'Indre, Stéphane Bredin "il y a un constat très simple, c'est que les violences faites aux femmes, ça touche tous les territoires et tous les milieux sociaux. Et c'est vrai qu'une action comme celle là, en touchant les jeunes et les plus vieux, les familles et n'importe qui qui passe la porte au quotidien d'un café ou d'un hôtel ou d'un restaurant, ça permet vraiment de toucher tout le monde." Il espère aussi qu'en interpellant la population sur un lieu de convivialité, cela permette de plus facilement mettre le sujet sur la table car "on a tous une mère, une sœur, une tante, une amie, une voisine et tout le monde peut-être concerné" ajoute Elise Tamil, sous-préfète du Blanc, en charge des violences faites aux femmes.

à lire aussi Indre : un comité départemental unique pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes

Aide les victimes directement et localement via l'association Solidarité Accueil

En plus de sensibiliser, l'opération vise aussi à aider directement et localement les femmes victimes de violences dans le département. C'est pour cela que les fonds récoltés seront reversés à l'association Solidarité Accueil "j'insiste sur le fait que c'est une association indrienne" souligne Elise Tamil. L'association œuvre sur l'ensemble du département à travers une ligne téléphonique tous les matins, des entretiens physiques mais aussi et bien sûr le logement "il y a l'hébergement d'urgence qui a été ouvert il y a un peu plus d'un an" rappelle Sylvie Bertaud, la directrice du pôle social et médico-social de l'association, "il est à 100% d'accueil, avec des femmes et des enfants, donc on est en suroccupation" explique-t-elle. Sylvie Bertaud explique qu'il y a également les nuits d'hôtel pour de l'hébergement en grande urgence. Il faut aussi ajouter à cela des formations et actions auprès des pompiers, gendarmes, policiers et autres professionnels qui peuvent être amené à rencontrer des femmes victimes.

Une opération avec un double objectif - Elise Tamil, sous-préfète du Blanc, en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes. Copier

Pour cette première opération du genre dans l'Indre, et en France, l'UMIH table sur environ 300 établissements participants. Dans l'Indre, selon la préfecture, 400 femmes ont été victimes de violences depuis le début de l'année, elles sont 219.000 chaque année en France.

Si vous êtes dans l'hôtellerie-restauration vous pouvez vous rapprocher de l'UMIH pour participer à cette opération, cette semaine le bureau sera ouvert le lundi, mardi et jeudi.