Inès et Lucas ont été les prénoms les plus donnés aux bébés nés cette année à Orléans. Ils sont en tête du Top 10 réalisé par les services de l'Etat civil en Mairie d'Orléans.

Orléans, France

Cette année, à Orléans, les services de l'Etat civil ont enregistré 4.781 déclarations de naissance. Ces petits bébés ne sont pas tous orléanais mais nés à Orléans. A partir de cette liste, l'Etat Civil a réalisé un Top 10 des prénoms qui reviennent le plus. Sans surprise, on est assez proche des tendances nationales.

Des prénoms d'origine biblique pour les garçons

A Orléans, comme partout en France, la mode est aux prénoms d'origine biblique pour les garçons. On trouve ainsi en tête du classement Lucas, dérivé du prénom Luc. Il a été attribué 35 fois cette année à Orléans. Juste derrière arrivent des petits Gabriel (30 fois), Adam ( 28) ou encore Raphaël ( 28). Paul reste aussi une valeur sûre, il a été donné à 24 reprises cette année. Dans ce classement orléanais, Mohamed se classe en 8ème position, il a été donné 21 fois.C'est un prénom qui a percé depuis les années 2000. Dans les familles musulmanes, il est, par tradition, attribué au premier garçon de la fratrie.

Du court et du classique pour les petites filles

Pour les petites filles nées en 2017 à Orléans, les parents ont choisi des prénoms courts et classiques. C'est aussi la tendance au plan national. On trouve ainsi en tête du Top 10 orléanais le prénom, Inès, déclinaison d'Agnès. Il a été attribué à 29 bébés cette année. Le prénom Jade est 2ème sur le podium, il a été donné 26 fois. Contrairement au reste de la France, la mode des prénoms féminins se terminant en A est toujours d'actualité à Orléans avec des Emma, Mila, Lola et Lina. En bas de tableau, on retrouve aussi des prénoms classiques : Alice et Chloé, donnés chacun 19 fois. Ils sont au même niveau que Ambre, un prénom récent qui n'arrive qu'en 23ème position au niveau national.

Cette année, à Orléans, il n'y a eu aucun litige avec des parents qui auraient voulu donner un prénom atypique à leur enfant. Quand c'est le cas, le dossier est transmis à la justice.