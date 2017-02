Infiltré dans un abattoir breton pendant 40 jours, il raconte la vie des ouvriers dans un livre

Le journaliste Geoffrey Le Guilcher raconte dans "Steak Machine", qui sort ce jeudi, son travail pendant six semaines dans très un gros abattoir d'Ille-et-Vilaine.

Geoffrey Le Guilcher s'est fait embaucher comme intérimaire dans un abattoir. Il va pendant ces 40 jours vivre au rythme des ouvriers. Il va huit heures par jour ôter les graisses des carcasses. A raison d'une vache par minute... 60 vaches par heure passent sous la lame de son couteau. Cet abattoir dont l'auteur ne veut pas donner la localisation pour préserver ses anciens collègues tue 600 bœufs et 7.500 porcs par jour soit 2 millions d'animaux par an. 3.000 ouvriers y travaillent.

Geoffrey Le Guilcher raconte le quotidien des salariés. Il décrit des cadences infernales, et des souffrances. Souffrances physiques et psychologiques, certains collègues lui confieront même consommer de l'alcool ou de la drogue pour tenir le coup !

Depuis quelques années et la diffusion de vidéos dénonçant la maltraitance animale, les ouvriers des abattoirs se sentent victimes d'une double peine. Ils réalisent un métier ingrat et en plus il sont stigmatisés. Geoffrey Le Guilcher tient à rendre hommage à ses anciens collègues.

"Steak Machine" de Geoffrey Le Guilcher aux éditions Gouttes d'or, 12 euros. Son livre sera accompagné d'un reportage diffusé à Envoyé Spécial sur France 2 le 16 février prochain.