Infirmier et chanteur, il met en musique le blues des blouses blanches

Maxime Dro est infirmier dans le Val-d'Oise, mais également auteur/compositeur. Il évoque dans "Les Blues Blanches" le quotidien parfois difficile des personnels soignants. Le titre cartonne sur Internet, les messages de soutien sont très nombreux.

Maxime Dro a 36 ans, et depuis 12 ans il est infirmier. Un métier qui lui plaît mais dont il constate le changement des conditions de travail au fil des années. Et comme il est aussi auteur/compositeur, il a l'idée d'écrire pour parler de son quotidien. "L'idée ce n'est pas de pointer du doigt, de dire que ça se passe mal là où je travaille, précise-t-il. Simplement donner mon ressenti, mon vécu".

Le buzz

Les mots pour le dire ne sont pas faciles à trouver, il veut "des mots simples, authentiques et réalistes". Il est aidé par une amie, Linda, qui elle aussi a été infirmière "je me rappelle de Maxime avec son stylo, qui écrit et me demande « ce mot ça va ? C'est quoi le mieux ?? »". Les paroles sont parfois dures, mais Maxime assure que le quotidien des blouses blanches n'est pas toujours triste : "Quand on travaille en équipe, il y a de la solidarité... quand on arrive à soigner des gens ou sauver des vies, qu'on donne du bonheur, il y a aussi de la joie !"

Vient l'heure ensuite de tourner le clip, et pour cela Maxime fait appel à un autre ami, Rémy, également infirmier. À eux deux ils réunissent plus de 80 infirmiers, brancardier, aides-soignants et médecins des hôpitaux d'Eaubonne et de Pontoise où ils travaillent. "Je me suis tout de suite reconnu dans la chanson, et je pense que c'est le cas pour la plupart des soignants qui l'écoutent" explique Rémy. Près de 30.000 vues sur Youtube.

Commentaires sous le clip des "Blues Blanches" - © Facebook - Maxime Dro

Maxime ne s'attendait pas à autant de retours, de collègues donc, mais aussi de patients. "Ça fait vraiment plaisir" reconnait l'infirmier qui essaie de répondre à tous les messages qu'il reçoit. Et si finalement les retours sont aussi nombreux, Rémy pense avoir une explication : "Nous, personnels soignants, sommes là pour aider les gens au quotidien, et je me demande toujours qui s'occupe de nous quand on ne va pas bien. Je pense que pouvoir exposer notre vécu de cette manière aidera ceux qui ne sont pas de notre milieu, à nous comprendre".