Infirmière tuée à Reims : une minute de silence observée dans les hôpitaux de France

Deux jours après la mort d'une infirmière au CHU de Reims, tuée par une attaque au couteau perpétrée par un homme souffrant de troubles psychiatriques, une minute de silence a été observée dans tous les hôpitaux de France ce mercredi midi. Les personnels soignants se sont réunis pour honorer la mémoire de Carène Mezino, tuée à l'âge de 37 ans.

"Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil, et tout notre pays a le cœur serré", a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne, présente à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, avec le ministre de la Santé, François Braun. Elle a salué "l'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme" de l'infirmière.

Des soignants émus et en colère

À Nancy , 200 personnes se sont rassemblées dans la cour d'honneur de l'hôpital central pour rendre hommage à Carène Mezino. "On va montrer notre grande émotion et notre solidarité avec ce qui s'est passé à Reims" a indiqué en préambule le Pr. Marc Debouverie, nouveau président de la Commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. "On veut montrer aussi que le service public hospitalier est tout le temps en première ligne dans ces difficultés et que ce qui se passe là ne nous changera pas dans nos missions fondamentales."

À Pau, une centaine de membres du personnel soignant et administratif s'est réunie.

À Bayonne , une centaine de soignants et membres du personnel du Centre hospitalier de la Côte Basque s'est rassemblée pour observer cette minute de silence. L'agression subie par les deux femmes suscite la colère parmi les personnes présentes. "Tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de gens virulents", commente une agente d'accueil. "On a la boule au ventre parfois quand on arrive le matin, ce n'est pas nouveau", ajoute une infirmière.

Même sentiment de colère au CHU de Clermont-Ferrand où une soixantaine de soignants, personnels et patients se sont recueillis. "C'est arrivé à Reims et ça aurait pu arriver ici", explique une déléguée syndicale. Le syndicat Force Ouvrière dénonce notamment un manque de moyens en psychiatrie.

À Reims , la directrice-générale du CHU avait rendu hommage dès mardi à l'infirmière décédée, "qui a passé sa vie au service des autres ".

Une réunion jeudi pour renforcer les mesures de sécurité

L'agression de l'infirmière et d'une secrétaire médicale, grièvement blessée, a choqué le monde politique et les soignants. Dans les établissements de soins, le personnel dénonce une hausse des violences verbales ou physiques de la part des patients et de leurs accompagnants, et beaucoup d'établissements ont dû renforcer leurs mesures de sécurité et embaucher des vigiles.

"Les ministres travaillent pour que toutes les mesures soient prises pour la sécurité de celles et ceux qui nous soignent, je m'y engage à mon tour", a assuré la Première ministre lors de son allocution. François Braun organise jeudi une réunion avec les organisations syndicales sur la sécurité dans le secteur de la santé.

Ce mercredi, le parquet de Reims a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour "assassinat" et "tentative d'assassinat" contre le principal suspect, âgé de 59 ans. En garde à vue, il a déclaré "en vouloir au personnel hospitalier".