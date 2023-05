Infirmière tuée au CHU de Reims : une centaine de personnes rassemblée à l'hôpital de Bayonne

Des soignants et des membres du personnel se sont regroupés dans le hall ce mercredi 24 mai. Ils étaient une centaine à respecter une minute de silence sur le site principal du Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB), en hommage à l'infirmière et la secrétaire médicale agressées au couteau lundi au CHU de Reims. La direction avait fait passer le message dans les services. Une minute de silence respectée également à l'hôpital psychiatrique Cam de Prats et à l'hôpital de Saint-Jean-de-Luz.

ⓘ Publicité

Un sentiment d'insécurité

"Il y a beaucoup de colère. C'est toujours pareil. Tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de gens virulents, commente une agent d'accueil, qui souhaite rester anonyme. On est là pour aider les gens. On ne veut de mal à personne. Voir ça, c'est un exaspérant." Parmi les personnes présentes, certains soignants parlent de violences quotidiennes dans certains services à Bayonne. "On a la boule au ventre parfois quand on arrive le matin. Ce n'est pas nouveau", explique une infirmière.

Dans le hall d'entrée de l'hôpital de Bayonne, des membres de la direction étaient également présents, comme la directrice des ressources humaines. Marie-Claude Cazaban est consciente de la situation : "On n'est pas confrontés aux mêmes difficultés que dans d'autres départements, mais ça n'empêche pas un sentiment d'insécurité. Nous ne sommes pas là pour prendre des coups, mais bien pour soigner des gens. Je pense que toute la communauté hospitalière est profondément affectée par cette agression."

Marie-Claude Cazaban est la responsable des ressources humaine du Centre Hospitalier de la côte Basque. © Radio France - Raphaël Aubry

La direction de l'hôpital vient d'ailleurs de commencer une réflexion sur la sécurité du Centre Hospitalier de la Côte Basque. Elle s'interroge notamment sur les accès au service des urgences. Des mesures pourraient être prises dans les prochains mois.

À lire aussi Agression mortelle au CHU de Reims : un suspect au profil "déséquilibré"