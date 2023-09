Infirmières et aides-soignantes aident au recrutement à la clinique du parc à Castelnau-le-Lez

Un job dating un peu particulier à la clinique du parc à Castelnau-le-Lez ce mardi. Pour faire face aux difficultés de recrutement, les infirmières et aides-soignantes étaient là pour répondre à toutes les questions des candidats. Cathy Crissman, directrice des soins de la clinique du parc explique : "Il n'y a rien de mieux que les professionnels qui travaillent au quotidien avec les patients pour parler de leur quotidien et donc de pouvoir expliquer aux gens qui viennent postuler dans l'établissement la manière dont ça se passe dans les services présentés."

C'est une manière de valoriser aussi leur travail. Laura Bonato, infirmière depuis un an et demi à la clinique du parc, est fière de parler de son métier. "Ça permet de parler de notre activité, du terrain, de comment on travaille, de l'ambiance entre collègues."

Parler du quotidien des soignants

Il manque une cinquantaine de soignants à la clinique du parc. Et il devient de plus en plus difficile d'en recruter. Ce job dating avec les principales concernées peut permettre de donner plus envie à des personnes de postuler. C'est un travail complémentaire explique le directeur des ressources humaines David Delord : "Il ne s'agit pas de faire faire le travail par nos salariées, infirmières ou soignantes. C'est quelque chose qui est complémentaire et c'est fait dans cet esprit là. Ça nous permet de répondre à l'ensemble des questions que pourrait se poser un futur collaborateur."

D'ici la fin de l'année 2023, un autre job dating de ce type aura lieu à Lunel. À la clinique Via Domitia et au Centre SMR Ambrussum.

La clinique du parc à Castelnau-le-Lez. © Radio France - Morgane Guiomard

